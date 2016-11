CDL POA aprova pacote de medidas anunciado por Sartori

A CDL Porto Alegre apoia o governador José Ivo Sartori em sua proposta de implementar medidas para enfrentar a situação de calamidade das finanças públicas gaúchas. Na avaliação do presidente da entidade, Alcides Debus, o pacote anunciado ontem (21) envolve ações necessárias para a retomada do crescimento do Estado.

“Vivemos um momento crítico para o Rio Grande do Sul, que não tem receita suficiente para arcar com os seus compromissos. Assim como uma empresa, a esfera pública também precisa fazer movimentos emergenciais para superar obstáculos. Acredito que esta seja a melhor estratégia para o momento, e acreditamos que será muito bem-sucedida”, avalia Debus.

De acordo com a Secretaria da Fazenda, a estimativa de ganho real dos projetos será de R$ 6,7 bilhões em quatro anos, o que significa um ganho no fluxo financeiro de R$ 2,6 bilhões. Estes valores servirão para, dentro deste prazo, equilibrar as contas do Estado e garantir a continuidade dos serviços públicos essenciais.

Comentários