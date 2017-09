CDL POA e Sindilojas Porto Alegre reúnem-se para definir as próximas ações do Movimento CDL POA Shopping

No último dia 01, o representante do Sindilojas Porto Alegre esteve na sede da CDL POA para ratificar a parceria existente há muitos anos entre as duas Entidades. Na pauta, a importância de definir as próximas ações do Movimento CDL POA Shopping, iniciado pela CDL POA, em 2016. O Sindilojas Porto Alegre, na condição de representante legal dos lojistas, ingressou nos processos propostos pela CDL POA como Amicus curiae. Dessa forma, as Entidades comprometem-se, em conjunto, a empenhar esforços para estimular o diálogo entre lojistas e shopping centers, de forma a buscar sempre o equilíbrio nesta relação.

“Precisamos equalizar os valores cobrados de condomínio e aluguel e que os shoppings comecem a negociar de maneira equilibrada com os lojistas, sem distinção. Por isso, precisamos contar com a participação de todos os empresários nesse Movimento. Quem está enfrentando qualquer dificuldade com os empreendimentos deve nos procurar para que possamos auxiliá-los”, disse o presidente do Sindilojas Porto Alegre, Paulo Kruse.

“Nosso objetivo é buscar o equilíbrio na relação entre lojistas e shopping centers; que ainda é muito desigual. Por isso, criamos este Movimento, para engajar a sociedade nesta causa”, explicou Alcides Debus, presidente da CDL POA. “Agora, com a adesão do Sindilojas Porto Alegre, ganhamos mais força para alcançarmos os objetivos da classe”, garantiu Debus.

Nas próximas semanas, outras Entidades empresariais devem aderir ao Movimento. Vale lembrar que o grupo da CDL POA Shopping nasceu no início de 2016, na gestão do atual presidente da CDL POA, Alcides Debus, sob a coordenação da Vice-Presidente de Relações com o Mercado da CDL POA, Nilva Bellenzier, com o propósito de defender os interesses dos lojistas de Shopping Centers de Porto Alegre, através de orientações especializadas e ações conjuntas. Atualmente, o CDL POA Shopping possui um site com matérias de interesse dos lojistas de shopping, além de informações específicas do setor e de mercado (www.cdlpoashopping.com.br). Neste site, os lojistas podem informar e opinar sobre todos os assuntos pertinentes à relação com shopping centers.

