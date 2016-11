CDL POA promove palestra com dicas de educação financeira, estimulando a volta às compras

Com a possibilidade da entrada de recursos extras, como o 13° salário, férias e bonificações, este é o melhor momento para organizar as finanças pessoais e fazer um planejamento de consumo com foco no Natal. Pensando nisso, a CDL Porto Alegre promove o evento “Volta às Compras”, focado no público que quer passar as Festas de Final de Ano com os débitos zerados e mais tranquilidade. Assim, na manhã da próxima quarta-feira (30/11), o economista da entidade, Victor Sant’Ana, dará dicas aos que buscam acertar suas contas.

O Gestor Comercial da CDL POA, Paulo Borba, também irá apresentar a campanha “Débitos Zerados, Presentes Duplicados”, voltada a ajudar lojistas na recuperação das perdas com a inadimplência. A proposta da campanha é oferecer uma ferramenta que apoie as empresas na recuperação de dívidas em atraso, por meio da campanha de negociações para resgatar os clientes para voltar ao mercado. Desta forma, o consumidor também ganha benefícios para o pagamento de dívidas, pois as empresas participantes propõem formas para liquidá-las, incentivando a quitação de débitos pendentes. Sendo que esta ação tem validade até o dia 25 de dezembro. Empresas interessadas podem entrar em contato com a CDL Porto Alegre e a rede de parceiras, representante do SCPC Boa Vista Serviços de cada cidade.

Vale lembrar que o evento “Volta às Compras” é aberto ao público, mediante inscrição prévia (link abaixo), e será realizado a partir das 10h30min, no auditório da CDL POA (Rua Senhor dos Passos, 235, 1º andar). Inscrições pelo link: https://www.sympla.com.br/palestra-volta-as-compras__105023

“Volta às Compras”

Palestra aberta ao público, com inscrição prévia (vagas limitadas)

Data: 30 de novembro (quarta-feira)

Horário: das 10h30min às 11h30min

Local: Auditório da CDL POA (Rua Senhor dos Passos, 235, 1º andar, Centro da Capital)

Link para a inscrição: https://www.sympla.com.br/palestra-volta-as-compras__105023

