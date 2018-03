CDL POA prospecta crescimento nas vendas para a Páscoa

Às vésperas da Páscoa, os consumidores gaúchos mostram que pretendem comprar muito mais do que chocolates este ano. De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL POA), a procura por produtos como roupas, acessórios, livros e artigos de decoração estão no topo da lista dos mais procurados para incrementar o ninho.

“As vendas para a data deste ano devem apresentar um incremento de 3% na comparação com 2018. Já tivemos um primeiro trimestre melhor do que o mesmo período do ano passado e o frio também está chegando mais cedo. Tudo isso contribui para uma Páscoa mais favorável ao comércio”, destaca Alcides Debus, presidente da CDL POA.

