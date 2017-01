CDL POA Shopping elabora Carta Aberta à Administração dos Centros Comerciais de Porto Alegre

Uma iniciativa da CDL POA Shopping reuniu representantes de mais de 260 lojas de diversos centros comerciais da Capital gaúcha, na tarde desta ça-feira (10), para debater temas como a renegociação dos altos valores de locação, a transparência em relação às despesas condominiais do shopping e a obrigatoriedade do pagamento do 13º aluguel. O encontro, que ocorreu no Centro de Eventos do Hotel Plaza São Rafael, teve como objetivo estreitar o diálogo entre as partes envolvidas.

“Nosso objetivo é dar início a uma mobilização que pode crescer nacionalmente, com a intenção de mediar as negociações entre lojistas e shopping centers, favorecendo o diálogo e buscando o equilíbrio entre as partes. Para isso, a melhor receita é usar o bom senso”, afirma a Coordenadora da CDL POA Shopping e Vice-Presidente de Relações com o Mercado da CDL Porto Alegre, Nilva Bellenzier. Também participaram da composição da mesa principal, o presidente da CDL Porto Alegre, Alcides Debus, o vice-presidente de Micro e Pequenas Empresas da CDL POA, Carlos Frederico Schmaedecke, e a Gestora do Jurídico da Entidade, Virgínia Menezes.

Histórico

Com quase 60 anos de história, a CDL Porto Alegre sempre esteve atenta e apoiou às demandas do comércio. Para tanto formou um grupo e uma página virtual do CDL POA Shopping (www.cdlpoashopping.com.br) no início de 2016, com o propósito de ouvir as reivindicações dos lojistas de shopping centers de Porto Alegre, através de orientações especializadas e ações conjuntas.

Esta é a reunião do grupo, na busca de mediar as reivindicações de empresários junto aos shoppings. As duas primeiras, foram realizadas entre setembro e outubro do ano passado com os lojistas e a Administração do BarraShoppingSul. A última havia sido realizada no início da semana anterior e atraiu representantes de vários empreendimentos da cidade, que manifestaram interesse em realizar um evento ainda maior, que resultou no encontro desta ça-feira (10), no Centro de Eventos.

Assim, para contribuir com o diálogo e com a renegociação efetiva dos contratos de locação entre os lojistas, de forma coletiva ou individual, foi elaborada na reunião uma Carta Aberta à Administração dos principais shoppings da Capital.

