CDL Porto Alegre apresenta o Zoom China

Na manhã da terça-feira, 21 de agosto, a CDL Porto Alegre lançou oficialmente o evento Zoom China, que acontecerá no dia 18 de setembro, no Teatro CIEE, com expectativa de receber mais de 400 participantes. Durante um bate-papo com café da manhã, realizado em um dos mais bem conceituados restaurantes chineses da capital gaúcha, You Yi, a entidade recebeu jornalistas, influenciadores digitais e parceiros para uma viagem ao grande Dragão do Oriente.

Os participantes puderam ouvir Carolina Giordani, consultora de varejo que esteve recentemente na China, falando sobre as novas tendências em tecnologia. A seguir, o vice-presidente de Marketing e Relações Internacionais da CDL POA, José Roberto Resende, deu detalhes da missão à China em que participará, juntamente com Alcides Debus, presidente da entidade, entre os dias 30 de agosto e 6 de setembro. A viagem, organizada pela BTR-Varese, passará por Beijing, Shanghai e Hangzhou. Durante o período, a CDL POA estará em contato com importantes players do mercado chinês, como Alibaba e Tencent, empresas que detêm 90% do varejo digital chinês e que, juntas, valem US$ 1 trilhão, e desvendará in loco as práticas e contornos desta cultura milenar que atrai as atenções das gigantes globais.

Há mais de 20 anos, a CDL Porto Alegre traz ao varejo porto-alegrense importantes referências internacionais. Além das participações na NRF, maior evento do varejo mundial que acontece todos os anos em Nova York, a entidade vem inovando nas buscas por inspirações globais. No ano passado, a Entidade visitou o Vale do Silício, na Califórnia, e trouxe de lá a certeza de que a tecnologia e a inovação são essenciais para o futuro dos negócios. A decisão de ir à China faz parte desta nova fase, a de preparar o mercado gaúcho para as inovações que, certamente, virão e que já são realidade do outro lado do mundo.

Com mais de 1,3 bilhão de habitantes, a China caminha à parte da crise financeira internacional com habilidade de adaptação aos diferentes cenários desenhados pela globalização. Durante o evento, ficou evidente que interpretar o país é um desafio para o Ocidente. Uma nação que migrou direto da moeda em papel para o meio de pagamento eletrônico, sem ao menos ter passado pela utilização das máquinas de cartão de crédito, instiga a curiosidade. De acordo com dados apresentados, com 20% da população mundial, a China tem no e-commerce 21,3% de todo o seu varejo. Por isso, o e-commerce, a digitalização das lojas físicas, os meios de pagamento móveis, a utilização de dados para a tomada de decisões e o trabalho em ecossistemas são os principais pontos a serem observados pelos participantes da missão.

O objetivo do Zoom China é trazer ao Rio Grande do Sul todos os detalhes deste trabalho de curadoria internacional, a partir de um conteúdo exclusivo. “Quem não foi, terá tudo de quem foi”, afirmou Resende, durante a sua apresentação. O Zoom China dará ao empreendedor gaúcho a oportunidade de oferecer a seus consumidores novas experiências, de maneira a impactar fortemente os tradicionais negócios gaúchos. O evento oferecerá a tradução do que, desde já, poderá ser implementado no mercado local. Com conferências já confirmadas de Alberto Serrentino, fundador da Varese Retail e presidente do conselho deliberativo da SBVC; Grasiela Tesser, diretora executiva da NL Informática; e José Roberto Resende, vice-presidente de Marketing e Relações Internacionais da CDL POA, o Zoom China ajudará a entender melhor o porquê da nação ter se convertido em um dos gigantes da economia mundial.

