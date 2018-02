CDL Porto Alegre lança oficialmente Liquida Porto Alegre com bloco de Carnaval

Com samba no pé, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL POA) lançou, na manhã desta sexta-feira (16), a 22ª edição do Liquida Porto Alegre, que se estende até o dia 26 de fevereiro. O Bloco do Liquida, que reúne colaboradores e dirigentes da entidade, juntamente com a bateria e passistas da Escola de Samba Imperatriz Dona Leopoldina partiu da sede da entidade, às 11h, pela Rua dos Andradas até a Casa do Liquida (na Praça XV) para oficializar a abertura da maior campanha de promoções da Região Sul do país.

Diversas marcas participantes desta edição participaram com seus blocos, como Magazine Luiza, Rabusch, Lebes, CR Die Mentz, Sicredi, Gang e Caverna do Dino. “O Liquida Porto Alegre já está consolidado, tanto junto à população, que espera pelas ofertas, quanto pelos lojistas, que encerram o verão com vendas em alta. Esperamos este ano fechar a campanha com montante de vendas até 4% maior do que a do ano passado”, salienta o presidente da CDL POA, Alcides Debus.

Com mais de 3 mil estabelecimentos inscritos até o momento, os descontos devem chegar a 70%, em produtos e serviços variados. Além disso, pela primeira vez, será realizado um desfile de modas com marcas participantes na 22ª edição. No dia 20 de fevereiro, às 11h, modelos da MA3 Talents School irão desfilar em passarela de 13 metros, montada junto à Casa do Liquida (localizada na Praça XV). Para uma plateia de 150 pessoas e diante de um telão de 8 metros, serão apresentados looks elaborados com peças em promoção durante o período da campanha.

O desfile, organizado pela pela jornalista e diretora-executiva do Grupo Nós Somos Moda e da Revista Style &Trends, Victoria Thomaz Victoria Thomaz, já tem a participação confirmada das lojas Lebes, Rabusch, Gang, Caverna do Dino, Ishtar, Aduana e Confraria Masculina.

Deixe seu comentário: