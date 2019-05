CDL Porto Alegre participa da 7ª edição da FBV com soluções inteligentes para gestão de negócios

Por Anna Dalbem

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL) participa da 7ª edição da Feira Brasileira do Varejo. A entidade procura oferecer soluções que utilizam inteligência artificial e de dados para potencializar o resultado das empresas durante todo o ciclo do negócio.

Durante a programação, a CDL apresenta as principais alterações na Lei do Cadastro Positivo, no FBV Talks.

Segundo o presidente da CDL Porto Alegre, Alcides Debus, o mundo tecnológico que vivemos tem muito a ver com a atuação da entidade, já que o seu atual slogan é “Inteligência a serviço do seu negócio”. De acordo com Debus, o público vai consumir a marca que está mais no topo da sua lembrança: “por isso que a marca precisa estar sempre presente”. Sobre as novidades da CDL para este ano, o presidente comenta que foi realizada uma associação com o Pacto Alegre, onde será criado um centro a desenvolvimento de soluções na área de tecnologia.

Sobre o Cadastro Positivo, principal atração da entidade na FBV, o diretor comercial da CDL, Paulo Borba, destaca: “é um cadastro de informações de comportamento, ou seja, todas às operações de pessoas físicas e jurídicas fazem, sejam elas mercantis ou financeiras, estarão disponíveis para consultas, para saber como elas atuam no pagamento dos compromissos”. Já sobre às vantagens desse meio, Borba afirma que elas são inúmeras para os consumidores, já que é possível conseguir negociações com taxas menores de acréscimo e juros.

O economista chefe da CDL, Oscar Frank, espera que o cadastro positivo seja um instrumento para a democratização do mercado de crédito. “O Cadastro Positivo visa dar um conjunto de informações mais abrangente”, afirma Frank.

