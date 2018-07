A Centrais de Abastecimento do Estado (Ceasa-RS) inicia ainda neste mês de julho o cercamento de toda sua área com concertinas. A empresa vencedora da licitação deverá começar a operação nos próximos dias. Também no mês de julho serão instaladas 41 câmeras de vigilância em toda área do complexo de abastecimento.

