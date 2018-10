Cedenir Fortunatti é escolhido enólogo do ano pela Associação Brasileira de Enologia

Cedenir Fortunatti, da Fante Bebidas, foi eleito o enólogo do ano pela Associação Brasileira de Enologia (ABE). Enólogo e gerente industrial da Fante, Fortunatti foi escolhido em votação promovida entre os associados e agraciado no último sábado, em solenidade comandada pelo presidente da ABE, Edegar Scortegagna, no Dall’Onder Grande Hotel, em Bento Gonçalves. O jantar de confraternização foi alusivo ao Dia do Enólogo e aos 41 anos da entidade, comemorados em 22 de outubro.

O 15º profissional escolhido pela ABE é natural da comunidade de Restinga, interior de Flores da Cunha, sede da Fante Bebidas, e cresceu em meio aos parreirais. “Minha família sempre trabalhou com uvas. Eu fui criado em meio aos parreirais”, relembra o enólogo. Sua carreira no mundo do vinho teve início no ano de 1994, quando ingressou na então Escola Agrotécnica Federal de Bento Gonçalves (hoje Cefet), onde cursou o curso de Técnico em Enologia.

Após a formatura, em 1999, entrou na Fante, onde começou a trabalhar como auxiliar de laboratório. Incansável por conhecimento, em 2004 entrou no Curso Superior de Tecnologia em Viticultura e Enologia na Cefet e, após a graduação, especializou-se em Vitivinicultura pela UCS de Caxias do Sul, formando-se em 2011. Em 2013, assumiu toda a elaboração de vinhos finos e de mesa, espumantes, sucos e destilados da Fante, considerada uma das maiores empresas de bebidas do país. Pela UCS, também é formado em MBA em Desenvolvimento de Lideranças.

O “alquimista das bebidas”, como os colegas o chamam, Fortunatti comenta que a premiação tem um sentimento de muita alegria e realização profissional. ”A Fante Bebidas confiou em mim, no meu trabalho, e propiciou as ferramentas necessárias para o meu crescimento e desenvolvimento profissional. Sou muito grato à Fante pela confiança em mim depositada”, destaca.

Segundo o diretor-geral, Júlio Fante, Fortunatti entrou muito jovem na empresa, se formou enólogo e foi conquistando, aos poucos, conhecimento e experiência para chefiar o setor enológico da Fante. Hoje, o enólogo acumula experiência de quase 20 anos no mundo do vinho, toda ela dedicada à Fante. “O título de enólogo do ano é um grande atestado de qualidade dos nossos produtos”, destaca Júlio Fante.

