Cédulas de votação são roubadas no México

Mais de 11 mil cédulas de votação foram roubadas no México durante um assalto armado no Estado de Tabasco, informou a unidade regional do INE (Instituto Nacional Eleitoral). As cédulas roubadas eram destinadas às eleições para cargos locais e federais, indicou o INE, que já solicitou a impressão de novas cédulas e reforçou as medidas de segurança para a entrega de material eleitoral.