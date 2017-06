CEEE Ã© finalista em prÃªmio nacional que avalia satisfaÃ§Ã£o do cliente

A Abradee (Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia Elétrica) anuncia, nesta quarta-feira (28), as empresas vencedoras do Prêmio Abradee 2017. A gaúcha CEEE é uma das quatro melhores distribuidoras no País na categoria Avaliação pelo Cliente, concorrendo com Celesc, Copel e RGE Sul. Englobando todas as concessionárias com mais de 500 mil clientes, a categoria é baseada nos resultados da pesquisa Abradee, que ouviu mais de 26,5 mil consumidores residenciais urbanos de todo o País entre fevereiro e março.

Na pesquisa, o índice de satisfação dos clientes é resultado da qualidade percebida em relação a questões que envolvem fornecimento de energia, informação e comunicação, atendimento ao consumidor e imagem da empresa. O levantamento terá os resultados oficiais divulgados após a entrega do Prêmio Abradee.

No evento, que acontece às 17h na Confederação Nacional da Indústria, em Brasília, também serão anunciadas e premiadas as distribuidoras com melhor desempenho nos quesitos Responsabilidade Social, Qualidade da Gestão, Gestão operacional, Gestão Econômico-financeira e Evolução do Desempenho, além das melhores de cada região (Nordeste, Norte/Centro Oeste, Sudeste e Sul). As distribuidoras são agrupadas de acordo com o porte (com até 500 mil clientes ou mais), com todas concorrendo ao prêmio nacional.

A CEEE Distribuição é uma das empresas do Grupo CEEE, e atende a mais de 1,6 milhão de clientes de 72 municípios nas regiões da Campanha, Centro Sul, Metropolitana, Sul, Litoral Norte e Sul do Rio Grande do Sul. Sua infraestrutura energética para que a energia chegue a cerca de quatro milhões de gaúchos é formada por 58 subestações, envolvendo quase dois mil megavolts ampère de potência instalada, 58 mil transformadores, 1,8 mil quilômetros de linhas de transmissão e quase 800 mil postes.

