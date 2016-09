Celebração dos 20 anos da Unicred Central RS conta com palestra do filósofo Luiz Felipe Pondé

A noite de comemorações dos 20 anos da Unicred Central RS, nesta sexta-feira (16), reuniu autoridades do setor, médicos e convidados para um encontro na nova sede, localizada na avenida Praia de Belas, número 1212. Um dos palestrantes mais requisitados do País, o filósofo e conferencista Luiz Felipe Pondé deu uma aula aos cooperativistas sobre o Mundo e Comportamento Contemporâneo. A recepção do evento contou com o show do músico Marcelo Caminha.

“Nosso compromisso é com a sociedade”, afirma o presidente da Unicred Central, Paulo Barcellos. Ele destaca que a empresa atua com sucesso e ostenta uma performance excepcional porque conta com a ajuda de muitas pessoas. “Avançar no sistema financeiro é uma das nossas metas”, deseja Barcellos.

O presidente da Unicred do Brasil, Leo Airton Trombica, que antecedeu Paulo Barcellos na presidência da Central RS, vê seu crescimento como “uma união de forças de suas singulares”. Hoje são 11 Unicred singulares no País. “A instituição de Porto Alegre é a primeira à nível nacional, é por isso, que o Estado inteiro percebe a sua relevância”, acrescenta.

Mundo e Comportamento Contemporâneo

A palestra, que teve início por volta das 20h30, apresentou o cenário da geração Y (de 18 a 35 anos de idade), e principalmente, integrantes da classe A e B. “O comportamento dos jovens contemporâneos se constitui de preocupações com futuro profissional, intolerância, impaciência, individualismo e narcisismo”, explica o filósofo Luiz Felipe Pondé. Isso, segundo Pondé, resulta em perda de vínculos duradouros, dificuldades de investimento e até a queda na fertilidade das mulheres.

Pondé estuda este tipo de comportamento pois trabalha com agências publicitárias e estas categorias funcionam no mercado do setor. Mas, para ele, mostrar isso para cooperativistas da Unicred, “é envolver pessoas que lidam com saúde e seres humanos com a realidade do mundo”.

Comentários