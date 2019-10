Celebration Power Life, do Instituto Tânia Zambon, se consolida como o maior evento de transformação de equipes da América Latina

A cidade de Gramado, na Serra Gaúcha, foi palco do maior evento de transformação de equipes da América Latina entre os dias 4 e 6 de outubro. Isso porque o Celebration Power Life, promovido pelo Instituto Tânia Zambon (ITZ), reuniu um público de aproximadamente 10 mil pessoas no Serra Park para uma imersão de três dias com a coach nº 1 do Brasil segundo a RankBrasil Recordes, Tânia Zambon, e sua equipe. Estivarem presentes também mais de 100 expositores e painéis, com convidados nacionais e internacionais, sempre tendo à frente Tânia e Michael Lopes D’Ávila, presidente do ITZ.

Giovanna Antonelli, Dr. Samuel DalleLaste, Rafael Terra, Michael Lopes D’Ávila, Alex Duarte, Drª Alla Ignashchenkova, Padre Lauro Trevisan, Drª Carla e Ricardo Macchi, além da própria Tânia Zambon, compuseram o casting do de palestrantes do Celebration Power Life. O evento contou com diversos conteúdos e dinâmicas sobre técnicas internacionais para vendas, gestão de negócios, saúde e gestão emocional, entre outras informações essenciais para quem deseja ter melhores resultados pessoais e profissionais.

Entre os destaques da programação, Tânia Zambonfez a palestra “Como Levar a sua Equipe a um Nível de Alta Perfomance em Vendas e Comprometimento”, em que abordou aspectos como gestão emocional e gerenciamento de conflitos, como combater medo e ansiedade na era tecnológica, como ressignificar relacionamentos na vida pessoal e profissional; entre outros. O empresário, escritor, master coach e trainee Michael Lopes D’Ávila, levantou a questão “Como a Sua Equipe Pode se Tornar um Rolo Compressor em Vendas?”, mobilizando e interagindo com o público.

Já a atriz Giovana Antonelli levou o tema “Vai Dar Certo” no dia 5, mesmo título do livro que a artista lançou numa concorrida sessão de autógrafos, que formou longas filas no pavilhão. Com 28 anos de carreira, diversos prêmios conquistados e um portfólio diversificado de projetos como empreendedora, Giovana fará o papel de Tânia Zambon na cinebiografia sobre a coach, que será rodado em 2020.

Outra palestra prestigiada foi a do Dr. Samuel DalleLaste, intitulada “Mudança de Mindset”, em que o médico aborda como envelhecer com saúde e bem-estar por meio da redução da gordura corporal e melhora da capacidade cardiorrespiratória e do sistema imunológico.Já Rafael Terra, jornalista especializado em Marketing Digital, apresentou ao numeroso público“50 Estratégias Para Vendas nas Mídias Sociais”.

O tema da “Diversidade e Transformação Social”, abordado pelo jornalista, Psicopedagogo Clinico, empresário, Educador Sociale cineasta Alex Duarte emocionou a todos com depoimentos reais de seu projeto com pessoas com síndrome de Down “Cromossomo 21”, o qual tem apoio do ITZ. Quem também encantou os presentes foi padre Lauro Trevisan, na manhã do dia 6, que falou sobre força a interior de cada um.

A atração internacional do evento ficou por contada professora e neurocientista alemã Alla Ignashchenkova, cuja palestra, no dia 6, trouxe o instigante título: “Aplicando estratégias de neuromarketing para alcançar o sucesso profissional e pessoal”. Em sua exposição, Alla, PhD em Neurociência e professora da Universidade de Tübingen, na Alemanha, apresentou as mais recentes descobertas dos mecanismos cerebrais subjacentes à percepção humana e ao processamento de informações. Pela primeira vez no Brasil, a cientista explicou como os métodos usados ​​na pesquisa em Neurociência podem ser aplicados para melhorar as estratégias de marketing, entre outros pontos.

O Celebration Power Life também contou com a Casa de Vidro, espaço por onde circularam os palestrantes, convidados e celebridades que estiveram no evento. Foi neste espaço que Tânia Zambon e Michael Lopes D’Ávila lançaram e autografaram dois livros: as obras “Foco na Solução – Como Despertar a Criatividade e Inovação na Era da Disruptura”, de autoria de Tânia Zambon, e “Genoma das Vendas”, de autoria dela e de Michael Lopes D’Ávila, ambas pela editora Champion. “Foco na Solução” traz à leitura o desenvolvimento de soluções para problemas de modo a acessar e realizar os sonhos pessoais através de seus potenciais. “A obra ressalta que tudo aquilo que colocamos energia, cresce. Então, se a pessoa der mais energia aos problemas, eles vão crescer. Se der mais às soluções, idem”, sustenta Tânia. “Genoma das Vendas”, por sua vez, traz em 17 capítulos temas sobre marketing pessoal, o poder inconsciente nas compras, o segredo da decisãoda compra, o medo que faz com que as pessoas gastem, entre outros.

O Instituto

Empresa de desenvolvimento humano fundada por Tânia Zambon, conta com unidades no Brasil, Rio de Janeiro (RJ) e Gramado (RS), com escritórios de representação nos Estados Unidos e Portugal. O ITZ promove treinamentos em desenvolvimento pessoal e profissional, buscando a excelência humana. Entre os cursos oferecidos, estão: formação em Coaching Executive Business, Master Coach (graduação oferecida em Orlando/ EUA) e Leader Training Experience. Além disso, o Instituto tem sua própria Universidade de Negócios, que é dividida em 12 módulos, com duração total de um ano, e leva empresários para os bastidores da Google, Apple, Amazon e outras diversas empresas do Vale do Silício, na Califórnia (EUA).

Deixe seu comentário: