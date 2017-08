Celeiro do mundo

Uma comitiva de grandes empresários russos percorre discretamente alguns Estados do Nordeste atrás de investimentos e parcerias no setor do agronegócio, em especial a importação de frutas da região – e é cada vez mais latente o interesse de vários países que têm enviado comitivas para o Brasil. Nesse cenário, a Apex Brasil – a agência de apoio à exportação – de olho no poder expansivo da cadeia do setor rural, prepara numa ação ofensiva uma grande feira internacional de alimentos para São Paulo em 2019, que envolverá vários setores.

ENECOB

A revelação foi feita pelo presidente da Apex, embaixador Roberto Jaguaribe, no 9º Encontro Nacional de Editores, Colunistas, Repórteres e Blogueiros, em Salvador.

Flora e fauna

A Apex também tem investido no apoio à exportação de flores e peixes de variadas regiões do Brasil, confirma o presidente Jaguaribe.

Estão chegando

Estatais e empresas privadas chinesas já compraram 37 grandes empresas brasileiras.

Fumaça 1

A Golden Leaf, do setor do tabaco, teve o registro especial cancelado por inadimplência contumaz e a Anvisa suspendeu todos os seus registros de marcas. Segundo a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a dívida da Golden Leaf é superior a R$ 35 milhões. Bellavana, Cia. Sulamericana, American Blend e Phoenix, também grandes devedoras da União, podem virar fumaça em breve.

Fumaça 2

Juntas, as fabricantes de cigarros que praticam a sonegação contumaz de tributos devem mais de R$ 17 bilhões aos cofres públicos, conforme informações publicadas pelo Ministério da Fazenda.

Pesquisa$

Um grupo de intelectuais e técnicos do Rio de Janeiro conseguiu apoio dos senadores Antonio Anastasia e de Lindbergh Farias contra um projeto de lei dos senadores Armando Monteiro e Ana Amélia. Em suma, a proposta tira poder de financiamento de pesquisas de 90 fundações de apoio às universidades públicas e ‘terceiriza’ a tutela.

Em Brasília

A turma do contra é capitaneada por Fernando Peregrino, presidente do Conselho Nacional de Fundações, que articula agenda forte em Brasília contra a proposta.

Povo não ajuda

De Kléber Cabral, da Associação dos Auditores Fiscais da Receita: há sonegação em torno de 27% do valor que deveria ser arrecadado; uns R$ 500 bilhões/ano.

Consórcios

Com as grandes empreiteiras no sal da Lava Jato, dois grandes bancos privados – que hoje têm créditos bilionários com as construtoras – vão para cima da Eletrobrás.

Soteropolitano

O argentino José Luis Menghini já circula como soteropolitano na alta roda da capital. Novo presidente da Vinci, concessionária que passou a administrar o aeroporto de Salvador, tem no currículo a ampliação do aeroporto de Brasília, que virou modelo.

Sem ar

Há uma grande expectativa do trade turístico da Bahia e dos passageiros com o que vem por aí no aeroporto de Salvador, um dos piores do país em operação. A Vinci não anunciou, mas vai dar ‘cara’ completamente nova ao terminal. E com ar condicionado.

Coração

César Mata Pires era ‘um trator’ para trabalhar. O ritmo diário acelerado somado às preocupações com a delação que fazia na Lava Jato podem tê-lo freado, diz um amigo.

Eletrobrás

De bom entendedor do setor elétrico: é um negócio muito lucrativo cobrar luz. Porque ninguém gosta de ficar no escuro. O pobre se lasca, mas paga a conta todo mês.

Ponto Final

Ao contrário do que diz o ministro de Minas e Energia, Fernando Bezerra filho – cujo conhecimento no setor se resume a acender e apagar a luz do gabinete – a Eletrobrás pode ser lucrativa. Basta competência e gestão.

