Em uma eleição marcada pela acirrada disputa entre as duas chapas, Célio Levandovski foi conduzido a condição de novo Presidente do Sescon-RS para o período de 2018 a 2022. Com 59,23% dos votos, a Chapa 1 – Novos Horizontes se saiu vitoriosa. Célio e a nova diretoria assumem no dia 2 de maio em posse formal.

