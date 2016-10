Celular fornece mais pistas sobre a família brasileira assassinada na Espanha

O sobrinho da família brasileira morta e esquartejada na Espanha esteve na casa dos parentes no dia do crime, segundo a geolocalização do telefone celular do suspeito, informaram as autoridades locais. “O celular desta pessoa, François Patrick Nogueira Gouveia, que é o suposto autor desse terrível crime, esteve durante a tarde, a noite e a manhã seguinte no chalé”, declarou a polícia.

A Guarda Civil afirmou ter “vários indícios razoáveis e provas incontestáveis” de que François foi o autor material do crime, sem que haja indícios de que tenha contado com cúmplices ou estivesse relacionado com o crime organizado. Além disso, os investigadores acrescentaram que o jovem suspeito apresenta um perfil psicótico.

Entre os indícios citados, os agentes apontaram que o sobrinho trocou apressadamente sua passagem de avião para voltar ao Brasil em 20 de setembro, dois dias depois da descoberta dos cadáveres. François mora na cidade de João Pessoa e, no momento, se encontra em liberdade.

A Justiça espanhola pediu às autoridades brasileiras a detenção e a prisão preventiva do suspeito. O Brasil respondeu que, em virtude do tratado bilateral de extradição, não poderá entregá-lo, mas solicitou todo o processo policial e judicial conduzido na Espanha para iniciar os trâmites de um processo penal no País.

As autoridades espanholas não comentaram o motivo do crime, afirmando que pode haver várias causas e que boa parte da investigação segue em segredo de justiça. (AG)

