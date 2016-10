Celulares de marcas menos populares estão conquistando mais consumidores

O orçamento mensal apertado tem feito muitos consumidores optarem por marcas menos populares na hora de trocar os smartphones. Este mês, pela primeira vez no ano, o Zoom, site comparador de preços, registrou o Lenovo Vibe K5 na liderança dos aparelhos de celular mais buscados no País.

Embora pouco conhecido, esse modelo tem características muito semelhantes às das marcas mais famosas e custa bem menos. De acordo com o comparador, o Lenovo Vibe K5 sai até 534 reais mais em conta em relação a modelos parecidos.

Segundo Paulo Guedes, especialista de produtos do Zoom, o preço é um fator considerado pelos consumidores, mas não o único ponto observado.

“Há algum tempo, marcas de menor expressão eram sinônimo de inferioridade em relação às especificações técnicas. Hoje, não mais. É no ponto de vista técnico que essas marcas, agora, brigam com os concorrentes. Para se ter uma ideia, a fabricante de processadores da Lenovo e da Samsung é a mesma. As versões é que são diferentes”, explica.

Guedes lembra, ainda, que a Asus e a Alcatel são exemplos de empresas menos populares, mas que já trabalham com ótimos smartphones há bastante tempo.

