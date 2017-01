Cem quilos de maconha são apreendidos em Sapucaia

A Polícia Civil apreendeu na quinta-feira (12) cerca de cem quilos de maconha em Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Os policiais receberam uma denúncia anônima de que ocorreria uma entrega de drogas no bairro Lomba da Palmeira.

Segundo o delegado Thiago Lacerda, a droga apreendida iria ser fracionada e distribuída em bocas de fumo de Porto Alegre e da Região Metropolitana, podendo ser avaliada em até R$ 100 mil reais. “As investigações continuam visando desmantelar as diversas organizações criminosas atuantes no tráfico e distribuição de drogas no RS”, afirmou.

O delegado Mario Souza destacou que “essa ação foi fundamental para causar um prejuízo ao narcotráfico e retirar de circulação cerca de 100 mil doses de droga”. Ninguém foi preso.

