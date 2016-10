Cena completa de Bruna Marquezine nua em série já está disponível na internet

As cenas de Bruna Marquezine nua na minissérie “Nada Será Como Antes” vão ao ar na Globo nesta semana. Beatriz, a personagem de Bruna, protagoniza cenas quentes com Otaviano (Daniel de Oliveira) e Julia (Letícia Colin) e as imagens vazaram na internet no dia 3 de outubro.

No episódio que está previsto para esta terça-feira (11), já disponível no aplicativo Globo Play, Beatriz beija Julia antes de ir para cama com Otaviano. Espionando tudo pela fresta da porta, a irmã do rapaz flagra uma cena de sexo oral entre os personagens de Oliveira e Bruna, além da sequência que vazou na internet em que Otaviano aparece em cima de Beatriz.

Bruna avaliou Beatriz como uma personagem difícil de ser interpretada. “Achava Beatriz muito mulher para mim, que não seria capaz de representá-la. Achava que não tinha maturidade para fazer uma mulher como ela e experiência de vida, mas algo me dizia para ir em frente. Não pensei em recusar. Me senti segura porque tive ao redor pessoas em quem confio”, contou.

