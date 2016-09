Cena de sexo com Vera Holtz e Taiguara vai parar em site pornô

Uma cena da minissérie “Presença de Anita”, exibida em 2001 na Globo, voltou a ser um dos assuntos mais comentados. Na época, uma das sequências mais comentadas foi a primeira transa entre a viúva rica Marta e o empregado de sua fazenda, André.

A cena começa com um diálogo ousado. “Você já dormiu com uma branca?”, pergunta a personagem de Vera Holtz, enquanto abre a blusa e mostra a lingerie para o jovem interpretado por Taiguara Nazareth. São quatro minutos com imagens de nudez, beijos e uma simulação de sexo bastante realista.

Foi a primeira vez que a atriz, com 48 anos na época, protagonizou uma cena do gênero na TV. A sequência foi parar no site pornô Xvídeos. Há duas postagens do material, totalizando mais de 1 milhão de visualizações. A atriz disse já sabia do sucesso da cena de sexo de sua personagem no site pornô.

“Quando fiz ‘Presença de Anita’, as mulheres vinham até mim confessar o desejo pelo homem negro”, contou a artista.

