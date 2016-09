Cena em que policiais cantam “parabéns” para um rapaz que foi preso no dia do aniversário de 18 anos causa polêmica na internet

Um procedimento administrativo foi aberto para apurar se houve excessos na conduta de policiais militares do Rio Grande do Norte, que cantaram “parabéns para você” para um suspeito preso no dia do aniversário de 18 anos, na terça-feira (30). Um vídeo do momento foi divulgado em redes sociais.

Na gravação, o suspeito aparece ao lado da motocicleta que havia sido roubada. Um policial militar para perto dele e diz: “Esse cidadão foi pego agora com uma moto roubada, após uma queixa de furto. Esse cidadão é do Ceará. Mas o que mais me chamou a atenção e até nos comoveu, a equipe toda está emocionada, é que ele hoje está completando 18 anos. Isso é um fato histórico para a Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte. Nada mais justo do que a gente cantar os parabéns para esse cidadão”.

Então, os agentes começam a aplaudir enquanto cantam a música para parabenizar o rapaz, que sorri sem graça. Um policial, que não aparece nas imagens, chega a pedir ao suspeito: “Bate palma!”.

Nas redes sociais, enquanto alguns internautas debocharam do suspeito e ironizaram a situação, outros criticaram. (AG)

Veja o vídeo.

