Cenário pesado

As primeiras conclusões sobre a eleição em Porto Alegre:

1) O PTB será o fiel da balança no 2º turno. As evidências indicam aproximação com a chapa Melo-Juliana.

2) A campanha do 2º turno em Porto Alegre será a mais acirrada desde 1985. Abaixo do queixo valerá tudo.

3) Os 517 mil e 969 votos obtidos pela chapa Fortunati-Melo, há quatro anos, são agora valorizados diante dos 212 mil e 646 de Nelson Marchezan.

GIRO DE 180 GRAUS

Os motivos da queda de Luciana Genro para o quarto lugar: 1) o tempo curto de propaganda em rádio e TV; 2) a mudança do discurso. De radical tentou passar a conciliadora. Eleitores, que apoiavam no começo da campanha, perceberam e não gostaram da mudança.

EM ASCENÇÃO

A diferença entre Raul Pont e Mauricio Dziedricki foi de 9 mil e 286 votos. Especialistas em pesquisas afirmam que o candidato do PT seria ultrapassado se a campanha tivesse mais uma semana.

SEM EFEITO

A troca de partido não afetou candidaturas à Câmara de Porto Alegre. O Dr. Thiago deixou o PDT para entrar no DEM e ficou em 3º lugar com 12 mil 669 votos. Rodrigo Maroni migrou do PC do B para o pouco conhecido PR e obteve a 4ª colocação com 11 mil 770 votos.

CRIATIVIDADE

Em Capão da Canoa, Nenem do Krep se elegeu vereador. Concorreram mas ficarão fora Claudete do Bonito, Enfermeiro Duda, Alemoa do Posto, Davi Confeiteiro, Denilson da Farmácia, Marcelinho do Baronda, Marizinha do Bailinho, Nice do Sertanejo, Nilo Sapateiro, Nubia do Posto, Serginho do Rádio e Toninho do Hospital.

RÁPIDAS

* Os partidos aliados de Sebastião Melo elegeram 15 vereadores. A base de Nelson Marchezan ficou em cinco.

* Bi-campeonato do PSol: em 2012, Pedro Ruas foi o mais votado para a Câmara Municipal. Agora, Fernando Melchiona.

* Rossano Gonçalves elegeu-se para o quarto mandato de prefeito em São Gabriel.

* Na eleição de 2012 à Prefeitura de Santa Maria, Jorge Pozzobom ficou em 26 mil e 202 votos. Ontem, saltou para 43 mil e 37.

* A deputada estadual Zilá Breitenbach não se elegeu prefeita de Três Passos.

* Na disputa da Prefeitura de Pelotas, Jurandir Silva, do PSol, chegou à frente de Miriam Marroni, do PT, com a diferença de 9 mil e 749 votos.

* De azarão a vencedor. João Dória em São Paulo foi a maior surpresa do País.

* Geraldo Alckmin, padrinho de Dória, quer o Planalto e se credencia para a disputa interna do PSDB.

* Salto: Rafael Greca foi o 1º colocado em Curitiba com 356 mil e 539 votos. Em 2012, tinha ficado em 4º lugar com 101 mil e 866.

* Com 73,9 por cento dos votos em Salvador, ACM Neto se reelegeu e carimbou o passaporte para se tornar governador da Bahia.

* Dos atuais 21 vereadores de Santa Maria, apenas 10 conseguiram se reeleger.

* A rejeição ao acordo com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia demonstra que a população não aceita crimes sem pena.

* Na composição para o 2º turno, alguns partidos acham que bastante é muito pouco.

