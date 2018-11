Cenários 2019, da CDL Porto Alegre, discute tendências da nova política econômica

Para debater as expectativas de retomada de investimentos e propor caminhos para crescer em um novo ambiente econômico, político e empresarial, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre promove o Cenários 2019. Marcado para 21 de novembro, no Teatro CIEE, em Porto Alegre (RS), o evento contará com profissionais de referência no mercado e empresários que conhecem profundamente a realidade do mercado gaúcho. Estão confirmadas as presenças do economista Aod Cunha, do jornalista político da Veja Augusto Nunes e de três empresários com destaque nacional: a superintendente do Grupo Lins Ferrão, Carmen Ferrão, o presidente da Calçados Beira Rio, Roberto Argenta e o sócio-diretor das Lojas Monjuá, Jorge Bender.

O Cenários 2019 irá debater este momento de profundas transformações econômicas do Brasil, com o objetivo de traçar os possíveis impactos pós-eleições e indicar novas estratégias para os negócios. “Este é o momento para entender as camadas que permeiam a economia brasileira e compreender como a capacidade administrativa dos novos governos pode impactar nos negócios e direcionar o ambiente certo para avançar”, destaca o anfitrião do evento, presidente da CDL Porto Alegre, Alcides Debus.

Os ingressos já estão disponíveis no site da CDL POA (www.cdlpoa.com.br) e podem ser adquiridos no cartão de crédito, com parcelamento sem juros. O Lote 3, que passa a valer a partir de 13 de novembro, apresenta os seguintes valores: R$ 130 para associados CDL POA; R$ 170 para o público geral; R$ 60 para estudantes. Para mais de cinco inscrições há um desconto especial.

