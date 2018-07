Cenários de indefinição no início do prazo das convenções

As convenções partidárias que definirão os candidatos à Presidência da República, governos estaduais, Senado, Câmara dos Deputados e Assembleias Legislativas nas eleições 2018, devem começar dentro de três dias, prazo previsto no calendário eleitoral. Há um cenário de indefinição na maioria das pré-campanhas. O caso mais evidente está nos presidenciáveis, que ainda negociam alianças. Pelo que se vê até agora, nenhuma das candidaturas consideradas competitivas, segundo as mais recentes pesquisas de intenção de voto, conseguiu definir o candidato a vice na chapa. E algumas candidaturas podem não durar até as convenções.

PDT larga primeiro

O PDT será a primeira legenda considerada grande ou média a confirmar sua convenção nacional. Será na sexta-feira, quando vai anunciar a candidatura de Ciro Gomes à Presidência da República.

Diálogos pré-eleitorais

Em busca de coligações mais consistentes no Rio Grande do Sul, repetindo um fenômeno nacional, os partidos maiores têm aceitado abrir mão de espaços nas listas proporcionais. É o caso o PSDB e do MDB, interessados em aumentar o leque de apoios aos seus pré-candidatos ao governo, Eduardo Leite e José Ivo Sartori.

Dificuldades de entendimento

O PRB e o PR, que priorizam garantir as cadeiras dos deputados Carlos Gomes e Giovani Cherini na Câmara Federal, negociam aliar-se na proporcional com o PSDB. Porém, o PTB, que participa dessa aliança com os tucanos, vem colocando obstáculos, temendo que ficaria em desvantagem diante de dois deputados com votações na faixa dos 100 mil votos.

PSB surge como alternativa?

A alternativa do PR e PRB para composição na lista da Câmara dos Deputados seria um entendimento com o PSB, que deverá apoiar a reeleição de José Ivo Sartori. As conversações de PR e PRB, porém, estão mais avançadas com o PSDB de Eduardo Leite.

Jogo do empurra: Trensurb, Metroplan, EPTC e…

Massacrados ontem pela incompetência operacional do metrô de Porto Alegre, que demorou quase quatro horas para sanar um problema técnico, os usuários ainda sofreram uma dificuldade adicional: a falta da alternativa de transporte rodoviário que deveria ser acionada pela Metroplan. A Metroplan dizia que não foi avisada pela Trensurb. A Trensurb informava que avisou a EPTC, que não avisou a Metroplan. E a EPTC dizia que não foi avisada pela Trensurb, e por isso não avisou a Metroplan. Num país civilizado, o problema estaria resolvido via Diário Oficial: substituindo gestores incompetentes.

Ministro em Novo Hamburgo

Esta coluna recebeu esta informação do gabinete do Ministério da Educação: nesta quarta-feira, 18, o ministro da Educação, Rossieli Soares, cumpre agenda em Novo Hamburgo. Às 9h30min, o ministro visita a Fundação Liberato, e, às 11h40min, visita o Colégio Estadual 25 de Julho.

