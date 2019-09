Cenas de perseguição de novo filme de James Bond são gravadas na Itália

Cenas de perseguição do novo filme de James Bond foram gravadas na Itália em agosto. As imagens foram gravadas por “testemunhas”, e foram divulgadas na última terça-feira (10).

O icônico carro de Bond Aston Martin foi visto correndo pelas ruas, enquanto um helicóptero acompanhava a perseguição. Em “007: No Time To Die”, (“007: Sem tempo para morrer”, em tradução livre), o agente secreto James Bond será interpretado por Daniel Craig pela quinta vez.

Rami Malek, premiado este ano com o Oscar por sua interpretação do cantor Freddie Mercury em “Bohemian Rhapsody”, interpretará o vilão do filme. Já Ralph Fiennes e Naomie Harris interpretam o diretor do serviço secreto “M” e a secretária Mrs. Moneypenny, respectivamente.

As filmagens também está sendo acontecendo na Noruega e em Londres. No país britânico, Daniel Craig recebeu o príncipe Charles para uma visita em junho. A estreia do filme está prevista para abril de 2020.

Curiosidades de James Bond

James Bond é um personagem atemporal e não há dúvidas de que o agente 007 mora no imaginário de muita gente. Com filmes, jogos, livros e uma verdadeira montanha de conteúdos relacionados à saga, tem dias em que dá vontade de reviver suas histórias e rever cada um dos filmes. Confira algumas curiosidades que todo “Bondmaníaco” deveria saber.

001 – Champagne

Mesmo tendo ficado conhecido como um bebedor de vodka martini, o agente 007 parece preferir um espumante, bebida que aparece em 21 de seus 24 filmes. E ele não bebe pouco, Bond consome um drinque a cada 10 minutos e 53 segundos.

Daniel Craig é o recordista nesse quesito e chegou a consumir 26 doses de álcool apenas em “Cassino Royale”. Sua média fica um pouco abaixo disso: a cada filme ele entorna cerca de 21,25 copos de bebida.

002 – Licença para matar

Ao longo dos 130 minutos de “007 Contra GoldenEye” o sangue jorra solto na tela. O saldo final é de 47 mortos, fazendo deste o filme mais mortal da franquia. O ator Pierce Brosnan, que encara o agente secreto na produção, é também o James Bond mais assassino de todos – seu personagem mandou pro espaço 135 pessoas.

003 – As seis caras de 007

Ao todo, seis atores interpretaram o agente. Roger Moore é quem passou mais tempo no papel, com 4.348 dias de “licença para matar”, totalizando 7 filmes. Entretanto, a próxima película do espião levará Daniel Craig a ultrapassar esse título, totalizando 4.729 dias na pele de James Bond.

004 – Dinheiro no bolso

“Operação Skyfall” é o grande sucesso da franquia em termos financeiros. Ele não só teve a maior bilheteria entre todos os filmes, com mais de US$ 1 bilhão, como também foi o mais rentável. Os lucros da produção chegaram a US$ 910 milhões.

005 – O Espião que Amava

O agente 007 já se envolveu em 58 relacionamentos. Se ele tem sorte no amor, as mulheres que são atraídas pelo agente têm azar no jogo: 16 delas morreram após se envolverem com ele.

006 – Pistola de Ouro

James Bond usou um total de 72 armas ao longo de todos os filmes. A mais popular delas é a Walther PPK, que aparece em 22 produções.

007 – Tecnologia

O espião mais conhecido do mundo é também um fanático dos gadgets. Ele usou 156 aparelhos eletrônicos ao longo da carreira. O relógio de pulso modificado é sem dúvida o preferido deles, aparecendo em vários momentos durante a série.

