Cenas de quase acidentes conscientizam sobre cuidados no trânsito

Para conscientizar sobre a importância de se respeitar as leis de trânsito e manter a revisão dos veículos em dia, a Triunfo Concepa divulgará uma série de vídeos registrados por suas câmeras de monitoramento mostrando situações de quase acidentes na estrada. São casos em que as más condições dos veículos (vídeos 2 e 3), ultrapassagens e retornos indevidos (vídeos 1 e 4) e infrações gravíssimas, como trafegar na contramão (vídeo 5), poderiam tercausado acidentes com sérias consequências. A ação faz parte da campanha da concessionária para a Semana Nacional do Trânsito 2016, que ocorre de 18 a 25 de setembro, com o tema “Eu sou + 1 por um trânsito + seguro”. Os vídeos serão compartilhados na página da concessionária na rede social Facebook ao longo da semana.

Embora o trecho rodoviário administrado pela Triunfo Concepa (121 quilômetros, entre Osório e Guaíba) tenha recebido conceito Ótimo na mais recente pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes (CNT) e a quantidade de acidentes no primeiro semestre deste ano tenha caído em relação ao mesmo período do ano passado, ainda são registradas muitas ocorrências e infrações no trecho. “Com certeza os motoristas são hoje mais conscientes do que eram no passado, mas ainda há muito o que sensibilizar a respeito dos cuidados no trânsito. Estes vídeos comprovam como ainda há pessoas que se arriscam e que colocam a vida dos outros em risco por ignorar as leis de trânsito ou ser negligentes com seus veículos”, explica a gerente de Comunicação e Sustentabilidade da Triunfo Concepa, Daniela Cidade.

Para o coordenador de Tráfego da concessionária, Cristiano Kowalski, também é preciso alertar sobre a importância de os motoristas manterem em dia a revisão de seus veículos. “Cerca de 30% das ocorrências atendidas nas nossas rodovias são a algum tipo de pane. Estas, por sua vez, estão quase que na sua totalidade associadas à falta de manutenção preventiva nos veículos”, alerta.

A Triunfo Concepa também divulgará por suas redes sociais e pela Radiovia Free Way a campanha para a Semana Nacional do Trânsito da Triunfo Participações e Investimentos, sua controladora. Com o mote “Toda viagem feliz termina em um grande abraço”, o objetivo é lembrar todos os motoristas de que alguém especial espera por eles na chegada da viagem.

Ação na rodovia oferecerá revisão gratuita de itens dos veículos

Também em alusão à Semana Nacional do Trânsito, a Triunfo Concepa e a Porto Seguro realização na quarta e quinta-feira da semana que vem, dias 21 e 22 de setembro, uma ação educativa com motoristas. Entre 9h e 17h, junto à base de SOS da praça de pedágio de Gravataí, no sentido Porto Alegre, haverá diagnóstico gratuito de veículos leves, além de medição da pressão arterial e do índice de massa corpórea.

