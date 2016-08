Cenas incríveis mostram um surfista tocando flauta na água e uma baleia vindo ao seu encontro

A flautista Viviana Guzmán teve uma experiência única enquanto praticava stand up paddle em Half Moon Bay, na Califórnia. Ela resolveu tocar sua flauta para as baleias e levou um susto enorme quando um dos animais simplesmente veio ao seu encontro. Viviana, que vive na Califórnia, mas viaja o mundo se apresentando, contou que costuma tocar sua flauta em todo lugar, inclusive em Half Moon Bay. Recentemente, ela e uma amiga foram praticar stand up e avistaram um grupo de baleias jubarte na água.

Salto espetacular.

Munida de uma câmera GoPro e de sua flauta, ela começou a remar baía adentro, parou e começou a tocar seu instrumento. Foi quando uma baleia veio na direção de um cardume de peixes que estava ao lado dela e deu um salto espetacular, passando por cima da prancha. Eu toco flauta para baleias e elas vêm! Eu estava praticando stand up em Half Moon Bay, na Califórnia, quando de repente uma filhote saiu da água pra se alimentar bem na minha frente!”, escreveu Viviana na publicação em seu canal no Youtube.

