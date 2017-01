Cenas quentes de Cauã e Bárbara Evans dividem a internet: Alguns elogiaram a química do casal, outros criticaram a ausência de falas da atriz

Bárbara Evans estreou na minissérie “Dois Irmãos”, exibida pela Globo, na noite desta quinta-feira. A participação da atriz no quarto episódio da série deu o que falar nas redes sociais. Algumas pessoas criticaram o fato de Bárbara quase não ter falas no episódio. Outras destacaram a “sorte” da atriz em já estrear fazendo cenas de sexo com Cauã Reymond.

Bárbara Evans tem poucas falas em seriado de TV (foto: reprodução). Bárbara Evans em cena com Cauã Reymond (foto: reprodução).

Na série, Bárbara interpreta a personagem Lívia, que é disputada pelos irmãos Yaqub e Omar, vividos por Cauã Reymond. Em sua primeira aparição na série, Bárbara chega na casa de Halim (Antonio Fagundes) e Zana (Eliane Giardini), para se despedir de Yaqub, que está de partida. Em seguida, ela é conduzida pelo personagem de Cauã para o mato, onde eles fazem sexo selvagem.

Monique Evans, mãe de Bárbara, adorou ver a filha nas telinhas. Ela postou no Instagram, na noite desta quinta, uma foto em que aparece assistindo a série com a namorada, Cacá Werneck. “Comemorações da aparição de Lívia”, escreveu na legenda da foto.

