Cenipa aguarda manifestação da Colômbia sobre apoio à investigação de acidente

O Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) do Comando da Aeronáutica, informou hoje (30) que aguarda a manifestação das autoridades de investigação da Colômbia para enviar apoio à apuração das causas do acidente com o avião da equipe da Chapecoense, ontem (29), próximo a Medellín.

Segundo o órgão brasileiro, as equipes já estão em contato para definir que tipo de apoio será necessário, de pessoal, material ou infraestrutura de laboratório, por exemplo. As autoridades colombianas informaram que as equipes de busca já localizaram as duas caixas-pretas do avião.

A equipe catarinense seguia para Medellín onde disputaria hoje a primeira partida da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional quando o avião em que estavam os atletas caiu deixando mais de 70 pessoas mortas. (ABr)

