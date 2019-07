Censo vacinal de febre amarela nas áreas rurais deve ser concluído por municípios até final de agosto

A Secretaria da Saúde (SES) orienta que todos os municípios realizem até o fim do mês de agosto um censo vacinal de febre amarela nas áreas rurais. A ação prevê a visitação de casa em casa para realizar o levantamento da situação vacinal dessa população e imunização das que ainda não tomaram a dose. Cerca de 33% dos gaúchos ainda não fizeram a vacina, que é orientada para crianças acima de nove meses e pessoas de até 60 anos. A população em geral, que reside em área urbana, pode encontrar as doses nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Atualmente, o Brasil passa pelo maior surto da doença na história. Desde 2017, São Paulo passou a apresentar casos. Na sequência, o vírus se propagou para o Paraná e, por último, Santa Catarina, sempre pela área rural. Estudos epidemiológicos e ambientais apontam que em setembro o vírus chegará ao Rio Grande do Sul, onde não são identificados casos transmitidos dentro do estado desde 2009.

Por isso, o censo busca assegurar que a população mais exposta esteja protegida antes da presença da febre amarela. As áreas mais suscetíveis são o Norte, a Serra e o Litoral Norte, em virtude da divisa com Santa Catarina e onde há a presença de áreas silvestres de mata, locais em que o vírus pode avançar. No começo de julho, alguns municípios já iniciaram o trabalho de campo e conforme forem concluindo, passarão a informar os dados às regionais à Secretaria da Saúde. Outras cidades já haviam realizado esse censo em 2017, podendo agora utilizá-lo para a atualização dos dados.

Deixe seu comentário: