A ministra Cármen Lúcia abriu a audiência pública que vai subsidiar a análise da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, proposta pela Rede Sustentabilidade contra decreto presidencial que altera a estrutura do Conselho Superior do Cinema. Cármen enfatizou que o objetivo não é debater a censura no cinema. “Censura não se debate, censura se combate.”