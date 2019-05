Centauro e Magazine Luiza elevam propostas para Netshoes

O grupo varejista SBF, dono da rede de lojas Centauro, aumentou a oferta para compra da Netshoes. A nova proposta foi comunicada nesta quarta-feira (29), onde foi informada a oferta para cerca de US$ 108,7 milhões, o equivalente a US$ 3,5 por ação.

A Centauro fez essa nova proposta após a Magazine Luiza ter anunciando maior interesse, com um oferta inicial de US$93 milhões, o equivalente a US$ 3 por ação.

Para tentar vencer a disputa com a Magazine Luiza, a Centauro informou que também propôs estruturar uma transação que viabilize aporte de até R$ 70 milhões na Netshoes imediatamente após a aprovação do negócio pela assembleia de acionistas e firmar contrato de associação por meio do qual a Centauro “disponibilizará seus produtos na plataforma de vendas online da Netshoes”.