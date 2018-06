Cento e setenta quilos de maconha e munições foram apreendidos em um caminhão que transportava 18 toneladas de amendoim no Norte do Rio Grande do Sul

Agentes da Delegacia de Polícia de Repressão ao Roubo e Furto de Cargas do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) apreenderam, no domingo (10), cerca de 170 quilos de maconha e 500 munições calibre 9 milímetros em Três Palmeiras, na Região Norte do Rio Grande do Sul. Dois criminosos foram presos em flagrante.

Segundo o delegado Alexandre Luiz Fleck, a Polícia Civil obteve informações de que um caminhão estaria em deslocamento ao Estado, oriundo do Paraná, transportando objetos de origem ilícita para abastecimento de indivíduos ligados ao roubo de cargas. Os agentes identificaram o veículo e fizeram a abordagem na ERS-324. Sob uma carga de 18 toneladas de amendoim, foram encontradas a droga e as munições.

Provavelmente, conforme a polícia, os produtos ilícitos apreendidos tem origem paraguaia. Os bandidos presos foram autuados por tráfico de drogas e transporte com fins de comércio de munição de uso restrito, relatou o delegado.

Região Central

A Polícia Civil deflagrou no domingo, em Santa Maria, na Região Central do RS, a Operação Listrado para combater o tráfico de drogas. Diligências foram realizadas nas vilas Rossi e Carolina, resultando na prisão de duas mulheres, de 20 e 23 anos, por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Quase quatro quilos de drogas e dinheiro foram apreendidos.

Segundo a delegada Alessandra Padula, a ação foi um desdobramento da Operação Monocromático, deflagrada em março deste ano. “Os policias diligenciavam na Vila Carolina, averiguando uma residência, no momento em que uma mulher de moto chegou à casa. Outra mulher, que estava no local, entregou uma sacola, momento em que os policiais realizaram a abordagem”, explicou a delegada. Na sacola, foi encontrado e apreendido um quilo de cocaína, dividido em 47 porções. Nas buscas realizadas no local, mais 1,93 quilo de maconha, divididos em 40 porções, foram apreendidos.

Depois, os policiais se deslocaram para a vila Rossi. “Nesta outra localidade, havia um mandado de busca e apreensão a ser cumprido. Nas buscas, foram encontrados mais 450 gramas de crack, divididas em 29 porções, 400 gramas de maconha, divididas em oito porções, uma balança de previsão e R$ 2.300 em dinheiro”, acrescentou a delegada.

