Central de Doações recebe quase 7 mil peças

A direção do Sescon-RS entregou, nessa segunda-feira, quase 7 mil peças de agasalhos e mais de 3 mil quilos de alimentos não perecíveis para a Central de Doações do Governo do Estado, no Centro Administrativo Fernando Ferrari. Instalada no Caff, a Central de Doações do Rio Grande do Sul integra a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Rio Grande do Sul.

