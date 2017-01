Central de Matrículas de Porto Alegre já conta com agendamento

A Secretaria da Educação do Rio Grande do Sul passou a disponibilizar nesta segunda-feira um serviço de agendamento para a Central de Matrículas de escolas estaduais e municipais de Porto Alegre. Serão oferecidas 26 fichas diárias, entre 8h40min e 17h, com 20 minutos para cada atendimento. O público-alvo são pais, responsáveis ou alunos.

São exigidos os seguintes documentos do candidato: RG ou certidão de nascimento, comprovante de residência com CEP (conta de água, luz ou telefone) e comprovante de escolaridade (atestado de escolaridade, exceto para ingresso no Ensino Fundamental).

O serviço é gratuito e está disponível no site da Secretaria e também no portal www.tudofacil.rs.gov.br. Para quem não reservar horário, o procedimento continuará ocorrendo por ordem de chegada na avenida Borges de Medeiros, 1.501. Os telefones são (51) 3288-4891, 3288-4878 e 3288-4892.

