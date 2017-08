A Central de Polícia de Novo Hamburgo conta desde o início desta semana com uma sala da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). A solenidade de abertura contou com as presenças do presidente estadual da entidade, Ricardo Breier, e de outros dirigentes, além dos delegados Fábio Motta Lopes, Rosalino Constante Seara e Tarcisio Lobato Kaltbach.

