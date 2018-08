Greve geral na Argentina

A Confederação Geral do Trabalho da Argentina, a maior central operária do país, confirmou que realizará no dia 25 de setembro uma greve geral contra a política econômica do governo de Mauricio Macri, a quarta desde que o presidente chegou ao poder, em 2015. A greve busca rejeitar o rumo econômico do país, marcado pela forte inflação e uma desvalorização do peso de mais do 68% neste ano.

