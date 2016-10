Centro Clínico Gaúcho cria programa Estar Bem

O Centro Clínico Gaúcho acaba de lançar o Estar Bem, programa que integra o Saúde em Dia, núcleo de medicina preventiva da operadora de planos de saúde. O Estar Bem reforça a necessidade de práticas preventivas, buscando a sensibilização sobre a importância da prevenção de doenças através de hábitos saudáveis, orientações e monitoramento de pacientes em eventuais problemas de saúde. Dados do IBGE de 2014 revelam que 69% da população acima de 60 anos no Brasil já possui alguma doença crônica, como hipertensão ou diabetes, sendo que até 2050, a parcela de idosos deve chegar a 29% da população.

Atendimento mais amplo

O Estar Bem compreende um amplo espectro de serviços para diferentes públicos, tais como gerenciamento de pacientes com doenças crônicas, atendimento continuado e integral com médicos de referência, acompanhamento em internações, cuidados a pacientes oncológicos, palestras em empresas clientes com foco na prevenção de doenças e adoção de hábitos saudáveis. Entre as iniciativas locais, a empresa está lançando na cidade de Cachoeirinha o Vida Nova, grupo de apoio interdisciplinar para quadros de obesidade

O programa também possui atendimento domiciliar, dando suporte a clientes que necessitem de cuidados especiais, com acompanhamento de uma equipe multidisciplinar formada por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, entre outras especialidades. Informações sobre o serviço podem ser obtidas no site do Centro Clínico Gaúcho ou pelo telefone (51) 3287.9290.

