Centro Clínico Gaúcho é agraciado em prêmio da ABRH-RS

O Centro Clínico Gaúcho recebeu da ABRH (Associação Brasileira de Recursos Humanos), seccional Rio Grande do Sul, o troféu Top Ser Humano, na categoria Organização. O case premiado, “Transformando Valores: 0% de discriminação e 100% de inclusão”, apresenta o programa criado pela operadora de planos de saúde para a inclusão de Pessoas com Deficiência (PCDs) em seu quadro de colaboradores. Para efetuar o programa, a empresa contou com o desenvolvimento de equipes, identificação de talentos e compartilhamento de conhecimento, sendo que um dos alicerces da iniciativa foi a integração entre familiares e a organização.

O troféu Top Ser Humano será entregue no dia 27 de setembro, em cerimônia para convidados no Grêmio Náutico União. Na ocasião, o Centro Clínico Gaúcho será representado pelo Diretor Médico Francisco Antônio Santa Helena.

