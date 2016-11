Centro Clínico Gaúcho e Multiclínica assinam parceria e ampliam estrutura de atendimento

As operadoras de planos de saúde Centro Clínico Gaúcho e Multiclínica estabeleceram parceria formando uma rede compartilhada de atendimento que beneficiará os clientes de ambas as empresas. O Centro Clinico Gaúcho, que hoje conta com 18 unidades próprias distribuídas em oito cidades do Estado, passa a colocar à disposição dos seus clientes os serviços de exames, procedimentos e especialidades médicas ofertados nas três unidades da Multiclínica localizadas na região do Vale do Sinos. Por sua vez, os clientes da Multiclínica também poderão usufruir dos mesmos benefícios nas unidades do Centro Clínico Gaúcho.

“Estamos nos unindo para ampliar a capilaridade das operadoras em praças importantes para ambas, oferecendo uma rede de atendimento ainda mais completa e gerando novos negócios em planos de saúde. Não se trata de uma fusão ou compra de uma empresa pela outra”, afirma Marco Souza, gerente comercial do Centro Clínico Gaúcho.

Cobertura geográfica

O atendimento aos clientes do Centro Clínico Gaúcho será expandido através das unidades da Multiclínica situadas em Campo Bom, Novo Hamburgo e São Leopoldo, cidade essa que já possui um ponto do Centro Clínico Gaúcho. Já os clientes da Multiclínica poderão contar com a estrutura oferecida pelas unidades do Centro Clinico Gaúcho em Alvorada, Cachoeirinha, Viamão, Canoas, Gravataí, Viamão, São Leopoldo e Porto Alegre.

Mesmo com a parceria, cada operadora irá manter a sua estratégia comercial, com tabelas e modalidades próprias de vendas de planos de saúde ambulatorial e hospitalar. Além de campanha publicitária anunciando a parceria, serão desenvolvidas peças de relacionamento direto com os clientes e ações de comunicação nas unidades de atendimento de ambas as empresas. Um hotsite – compartilhemaissaude.com.br – centralizará as informações para os internautas.

