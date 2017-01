Centro Clínico Gaúcho entra 2017 com atendimento de mais 2 mil vidas

O Centro Clínico Gaúcho está iniciando o ano de 2017 com a assinatura de cinco novos contratos, que se unem as 3.500 empresas clientes da operadora. Passam a ser atendidas mais 2 mil vidas da Sulina de Metais, Inbracell, GPS Sistemas de Segurança, Top Service Sistemas e Construsinos, para planos de saúde empresarial Ambulatorial e Hospitalar. Os clientes contam com atendimento nas 18 unidades próprias do Centro Clínico Gaúcho, e rede credenciada em Porto Alegre e regiões Metropolitana e do Vale do Sinos.

Comentários