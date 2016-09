Centro Clínico Gaúcho lança campanha para o Setembro Amarelo

O Centro Clínico Gaúcho está apoiando a campanha do Setembro Amarelo, que ao longo do mês promove ações de conscientização sobre a prevenção ao suicídio. Através de peças de comunicação nas unidades de atendimento, site e e-mail marketing, o Centro Clínico Gaúcho busca quebrar o tabu em torno do tema. Nas peças, a empresa destaca o suporte com a chamada “Um assunto tão silencioso que só tem um jeito de ser enfrentado: falando sobre ele”.

O Setembro Amarelo é uma iniciativa criada pela Associação Internacional de Prevenção do Suicídio, e iniciada no Brasil em 2014 pelo Centro de Valorização da Vida (CVV), Conselho Federal de Medicina (CFM) e Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP). Ao longo do mês, em todo o mundo, locais públicos e particulares são identificados com a cor amarela, alertando a população sobre o assunto.

