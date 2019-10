Centro Clínico Gaúcho lança teleorientação em saúde 24h

Usuários do Centro Clínico Gaúcho (CCG) já podem utilizar o serviço de teleorientação em saúde durante as 24 horas do dia, 7 dias por semana. O CCG 24H é exclusivo para beneficiários da operadora destinado a explicar dúvidas sobre saúde e a dar orientações em casos de sintomas. O atendimento é efetuado por equipe especializada de enfermeiros supervisionada por médicos, que avalia a gravidade dos sintomas dos pacientes e orienta sobre necessidade de atendimento médico e eventuais deslocamentos para emergências e hospitais. O serviço autoriza a redução de riscos e o aumento da segurança para o usuário.

O diretor executivo financeiro do CCG, Fábio Rossetto, destaca que “a teleorientação é uma grande comodidade para o nosso usuário. Ele será atendido em até 15 segundos, recebendo o direcionamento de um profissional especializado. Em 70% dos casos, pacientes procuram as emergências de forma desnecessária. Diversas situações podem ser beneficiadas, como, por exemplo, pais que saem de casa à noite com bebês em busca de atendimento. Com o serviço, eles podem receber orientações adequadas em casa, sem este desconforto”.

Outra característica do CCG 24H é que a equipe retorna o contato com o usuário 30 minutos depois do atendimento ser finalizado para verificação do status da situação do paciente. “A teleorientação não faz um serviço de diagnóstico nem substitui a consulta médica, mas acolhe a pessoa que está insegura e a escuta, promovendo o correto encaminhamento do caso, o que pode incluir, claro, o direcionamento a especialidades médicas para consultas presenciais, sempre que necessário”, complementa Rossetto.

O serviço está disponível para os usuários dos planos hospitalares da empresa, que podem utilizar a assistência ligando gratuitamente para o número 0800 888 9599, de forma ilimitada. Até o fim deste ano, o CCG irá disponibilizar o serviço através de um novo aplicativo que também permitirá a interação através de WhatsApp e videochamada.

