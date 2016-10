Centro Clínico Gaúcho promove Saúde em Ação no parque Farroupilha

O Centro Clínico Gaúcho promove no domingo (6), das 8h às 16h, no Parque Farroupilha (Redenção), nova edição do evento Saúde em Ação, que traz uma série de serviços gratuitos. No estande montado pela empresa próximo ao Monumento ao Expedicionário, profissionais de saúde receberão o público para medição de pressão, exame de glicemia (HGT) e cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC). A programação do Saúde em Ação inclui ainda sessões de massoterapia e quatro turmas de ginástica laboral, que acontecerão às 9h30, 11h, 14h e 15h30.

A ação, que integra a programação de 25 anos da empresa, tem por objetivo a aproximação com o público, para chamar atenção para a importância de hábitos saudáveis e promoção da saúde através de exames preventivos. Em caso de chuva, o evento será transferido.

