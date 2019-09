Centro Clínico Gaúcho usa plataforma de análise de dados para aumentar transparência e melhorar atendimentos

O Centro Clínico Gaúcho (CCG) está utilizando a HealthBit, plataforma especializada em tecnologias de alta performance em saúde. A ferramenta permite a análise de dados da operadora e gera painéis com indicadores que permitem ao CCG acelerar a tomada de decisões estratégicas e ampliar a transparência junto às empresas clientes sobre o uso dos planos contratados.

Os indicadores utilizam informações oriundas das carteiras de clientes do CCG, da utilização dos planos de saúde e das ocorrências assistenciais da operadora. A HealthBit possui análises pré-estabelecidas e, após consumir os dados, disponibiliza visões estratégicas de maneira rápida e precisa, visto que os painéis de controle e indicadores de performance são voltados ao segmento de saúde.

A geração de análises leva em conta, principalmente, a visibilidade demográfica da carteira de clientes da empresa, como idade, gênero e localização geográfica, o que pode determinar, por exemplo, o posicionamento de novas unidades de atendimento do CCG em um bairro específico. Dados sobre a usabilidade dos planos também são inseridos e avaliados pela ferramenta, permitindo tanto ao CCG quanto aos gestores das empresas clientes, o acesso a informações sobre a saúde geral da força de trabalho e sustentabilidade dos planos, o que pode ser fundamental na hora das renegociações anuais de valores.

“Se o gestor percebe que 30% dos colaboradores faz uso de cardiologistas, podemos desenvolver trabalhos preventivos de saúde em parceria com a empresa. A plataforma já opera sob a nova Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ou seja, respeita os sigilos pessoais e sensíveis dos colaboradores, e somente as informações ligadas diretamente ao uso geral do plano serão disponibilizadas. Assim, a empresa cliente passa a conhecer mais a fundo o uso do plano contratado, e, desta forma, geri-lo com mais eficiência”, afirma Fabio Rossetto, diretor executivo financeiro do CCG.

