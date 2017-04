Centro de Atendimento Materno-infantil será inaugurado em abril em Estrela

A Univates, em parceria com a Prefeitura de Estrela, inaugura no dia 28 de abril o Centro de Atendimento Materno-infantil do Centro Clínico Univates. O espaço está localizado ao lado do Hospital Estrela e foi projetado para atender mulheres e crianças de até dois anos de idade da atenção primária à saúde do município de Estrela. O estabelecimento tem vinculação com a Secretaria de Saúde de Estrela e com o Centro Clínico Univates, que engloba os serviços oferecidos pela Instituição na área da saúde.

A estrutura do Centro de Atendimento Materno-infantil, com 293 m², foi viabilizada por investimento de cerca de R$ 500.000,00 por parte da Univates. Em contrapartida, a administração municipal de Estrela se compromete em custear o serviço e disponibilizar profissionais técnicos e administrativos.

Com atendimentos 100% pelo SUS (Sistema Único de Saúde), a ideia do Centro de Atendimento Materno-infantil era um desejo antigo do município de Estrela e a escolha do local, anexo ao Hospital Estrela, ocorreu pelo fato de essa casa de saúde ser referência na região por conta do Ambulatório de Gestante de Alto Risco (Agar).

Conforme Pâmela Taís Almeida de Souza, representante da Univates no serviço, a Univates buscou estabelecer essa parceria para promover a aproximação entre ensino, serviço e comunidade — prevista nas diretrizes dos cursos da saúde da Univates. “De acordo com o convênio já assinado entre as partes, o objetivo desse projeto é fortalecer a rede de atenção à saúde para contribuir com o cuidado integral da mulher e da criança, disponibilizando consultas e procedimentos pelo SUS, visando à qualificação e à ampliação da resolutividade na atenção primária, aproximando ainda mais os cursos da área da saúde da Univates à rede de atenção à saúde da região”, explica.

Atendimento

O Centro de Atendimento Materno-infantil conta com nove consultórios (três de pediatria, três de ginecologia e obstetrícia, um multiprofissional, um de enfermagem e outro de acolhimento – preparação do paciente) e uma sala de educação em saúde. Este espaço está previsto para a discussão de casos clínicos dos estudantes da Univates vivenciados no dia a dia, assim como para treinamentos, orientações aos pacientes e grupos de promoção da saúde.

O atendimento ao público inicia antes mesmo da cerimônia de inauguração, no dia 9 de fevereiro, junto ao início das aulas do curso de Medicina, o qual já á aulas práticas neste serviço em dois módulos: Saúde da Mulher e Saúde da Criança.

Neste primeiro semestre, para o curso de Medicina, a previsão é que ocorram 56 consultas/mês para ginecologia e em torno de 30 consultas/mês para pediatria. “O crescimento será de forma escalonada, conforme o avanço do curso de Medicina, até atingir, em 2019, a oferta máxima, que ficará em torno de 196 atendimentos/mês de ginecologia e obstetrícia e 140 atendimentos/mês de pediatria”, conta Pâmela.

Além da inserção inicial já prevista para o curso de Medicina, demais cursos da área da saúde também buscam se inserir gradativamente neste novo serviço.

Comentários