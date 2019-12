Fórum A Força do Turismo na Economia Gaúcha Centro de Inovação de turismo chega ao Brasil

Polo para ajudar startups foi lançado durante Semana Nacional do Turismo com a presença do ministro Marcelo Álvaro Antônio.

O Ministério do Turismo, em parceria com o OMT (Organização Mundial de Turismo), anunciou recentemente, durante a Semana Nacional do Turismo, em Belo Horizonte, a chegada do Wakalua no Brasil, um centro global de inovação para o turismo que impulsiona o desenvolvimento por meio de parcerias público-privadas em 150 países.

O Wakalua foi criado em 2019, com sede em Madrid, na Espanha, e envolve startups [grupo de pessoas procurando um modelo de negócios], investidores, corporações, governos, instituições não governamentais e academia vinculados ao setor de turismo.

A primeira iniciativa da Wakalua de grande abrangência foi a competição global de startups de turismo – a OMT – Tourism Startup Competition, que está atualmente em sua segunda edição.

Ações

Em sua primeira etapa, o projeto Wakalua Brasil prevê três ações no país. A primeira delas é a realização do TTA (Tourism Tech Adventures) no Brasil, fórum que reúne atores do ecossistema de inovação para impulsionar o empreendedorismo e o investimento no turismo e que ocorrerá em Florianópolis, em abril de 2020.

A segunda iniciativa será a realização de uma competição nacional de startups de turismo. Os ganhadores serão classificados diretamente para a semifinal da 3ª edição da edição global OMT Tourism Startup Competition no primeiro semestre de 2020.

A terceira ação será definir a implantação do Wakalua no Brasil, incluindo o local para instalação da sede do hub e seu programa de atividades, o que deve ser concluído no segundo semestre de 2020.

Semana Nacional do Turismo

Promovida pelo Ministério do Turismo, a 1ª Semana Nacional do Turismo, encerrada na sexta-feira (6), em Belo Horizonte, teve como objetivo debater iniciativas para o fortalecimento do setor turístico.

Segundo o ministério, a área movimenta 52 atividades econômicas, emprega direta e indiretamente sete milhões de brasileiros e representa 8,1% da economia nacional.

Fórum A Força do Turismo na Economia Gaúcha

Para discutir as alternativas para o setor, a Rede Pampa promove o Fórum A Força do Turismo na Economia Gaúcha. As inscrições já estão abertas e são gratuitas. Acesse: www.forumturismors.com.br.

Serviço

Fórum: A Força do Turismo na Economia Gaúcha

Dia: 16 de dezembro

Horário: 14h30

Local: auditório do TCE-RS. Rua Sete de Setembro, 388, Centro Histórico – Porto Alegre

Inscrições: gratuitas. Os participantes receberão certificados.

