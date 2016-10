Centro de Saúde Veterinária UniRitter realiza dia especial para bem-estar animal

Uma data especial dedicada aos animais. É o “Dia Love Pets”, que vai acontecer no próximo domingo (23), das 10h às 15h, no Centro de Saúde Veterinária UniRitter (Avenida Manoel Elias, 1480 – Porto Alegre). Essa atividade faz parte do Laureate Global Days of Service 2016, um programa que reúne todas as instituições de ensino da Laureate International Universities na promoção de ações sociais voltadas para as comunidades locais.

Nesta ação comunitária, haverá a distribuição de senhas para atendimento. Os visitantes poderão levar os seus pets para o atendimento clínico básico, que inclui: triagem clínica, desverminação e vacinação.

Além disso, em uma parceria com a ONG Onda (Organização Nacional de Defesa Animal), vai ocorrer uma feira de adoção de cães. O público poderá escolher o seu bicho de estimação e fazer na hora o cadastro de adoção. Estes animais foram tratados e estão com todas as vacinas em dia.

Mais informações pelo site www.uniritter.edu.br/hovet ou pelo e-mail hovet@uniritter.edu.br.

