Centro de triagem de presos provisórios da Capital será entregue em 45 dias

O primeiro CT (centro de triagem) para presos provisórios de Porto Alegre deve ser entregue pelo governo do Estado em 45 dias. O anúncio foi feito pelo secretário da Segurança Pública, Cezar Schirmer, durante a visita às obras nesta terça-feira (28).

A obra é uma parceria entre a SSP (Secretaria da Segurança Pública) e o Exército Brasileiro, que fornece a mão de obra especializada. “A ajuda do Exército Brasileiro tem sido fundamental, tanto no auxílio ao policiamento ostensivo, quanto na recuperação do sistema prisional. Conseguiremos, dentro de 45 dias, solucionar o problema da superlotação das carceragens das delegacias”, assegurou o secretário.

A estrutura, que antigamente abrigava apenadas do regime semiaberto, terá capacidade para 84 detentos. Está localizada na Zona Leste de Porto Alegre, num terreno de propriedade da Susepe (Superintendência dos Serviços Penitenciários).

São 230 metros quadrados de área construída, dividida em dois blocos, que comportam três alojamentos cada. Cada alojamento terá 2,5 metros de altura, com teto e portas gradeados.

A administração e operação do CT será feita pela Susepe. O efetivo total estimado pelo órgão é de 40 servidores.

